Consorzio Bonifica Vallo Diano e Tanagro Ferrante Mit | E' un modello virtuoso

Il Consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro ha festeggiato il suo centenario, portando all’attenzione l’attività di gestione delle acque e il controllo del territorio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito il consorzio come un esempio di modello virtuoso, sottolineando il ruolo centrale svolto nel corso degli anni. La celebrazione ha evidenziato il contributo della struttura pubblica in questo settore.

“Celebrare il centenario del Consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro consente di ribadire l’importanza della gestione delle acque e del governo del territorio. La bonifica garantisce sicurezza, stabilità e crescita delle comunità nonché l’efficienza del sistema nazionale di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Ladri in azione nel Vallo di Diano: rubata un'auto a San Pietro al TanagroLadri in azione, nella notte, a San Pietro al Tanagro, in via Aie, i malviventi sono riusciti ad impossessarsi di una BMW 530. Leggi anche: Ponte Tanagro, vergogna senza fine: quattro anni di paralisi. Il Vallo di Diano chiede giustizia Altri aggiornamenti su Consorzio Bonifica Vallo Temi più discussi: Centenario Consorzio Bonifica Vallo di Diano. L’appello ai consorziati: Partecipate per decidere il futuro del territorio; Centenario del Consorzio di Bonifica, Curcio invita il territorio alla Certosa di Padula: Lanceremo messaggi importanti (VIDEO); Verso i 100 anni del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano. Il Presidente Curcio: E' l'occasione per parlare di futuro; 1926 – 2026 Centenario del Consorzio di Bonifica - Una storia di sicurezza e sviluppo. Il 13 marzo in Certosa a Padula. Infrastrutture, Ferrante (Mit): Consorzio bonifica Vallo Diano e Tanagro modello virtuosoIl Consorzio assicura stabilità alle produzioni, competitività alle imprese e continuità alle filiere agroalimentare ... infocilento.it Verso i 100 anni del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano. Il Presidente Curcio: E’ l’occasione per parlare di futuroA due giorni dall’evento inaugurale del Centenario dalla nascita del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro, il Presidente Benimino Curcio rinnova l’invito ai consorziati, alle imprese ... ondanews.it Infrastrutture: Ferrante (Mit), Consorzio bonifica Vallo Diano e Tanagro modello virtuoso - facebook.com facebook Padula, convegno alla Certosa per il centenario del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro “1926 – 2026 Centenario del Consorzio di Bonifica” - Una storia di sicurezza e sviluppo x.com