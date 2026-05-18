Il Comune di Brittoli conferisce la cittadinanza onoraria al questore Carlo Solimene
Il sindaco di Brittoli e l’amministrazione comunale hanno deciso di conferire la cittadinanza onoraria al questore di Pescara. La cerimonia si è svolta nella sala consiliare del municipio, con la presenza di alcuni rappresentanti locali. La motivazione ufficiale dell’atto non è stata resa nota. La consegna del riconoscimento si inserisce in una serie di iniziative rivolte a valorizzare figure pubbliche che operano nel territorio. La cerimonia si è conclusa con un breve saluto da parte del questore.
Il sindaco si Brittoli, Gino Di Bernardo, e l'amministrazione comunale hanno conferito la cittadinanza onoraria al questore di Pescara, Carlo Solimene.“Per l’impegno profuso nella crescita dei livelli di sicurezza nel nostro territorio, nell’ottica della prevenzione e del contrasto alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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