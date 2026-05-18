Il cinema ferrarese ricorda Valeria Luzi | istituito un premio annuale in sua memoria
Il cinema di Ferrara si unisce nel ricordo di Valeria Luzi, scomparsa il 18 maggio 2025. Scritttrice, sceneggiatrice e direttrice generale della Blow-up Academy, ha svolto un ruolo importante nel settore cinematografico locale. La sua figura ha contribuito a rafforzare il legame tra la città e il cinema. In sua memoria, è stato istituito un premio annuale che verrà assegnato a figure emergenti del settore. La decisione è stata comunicata dalle istituzioni culturali della città.
Il 18 maggio 2025 è mancata Valeria Luzi, scrittrice, sceneggiatrice e direttrice generale della Blow-up Academy, nonché anima della filiera creativa ‘Ferrara La Città del Cinema’. Per ricordarne l’impegno culturale e umano, il marito Stefano Muroni ha deciso di istituire un premio annuale in sua. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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