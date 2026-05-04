Forlimpopoli ricorda Peppino Impastato | una giornata tra memoria impegno e cinema

Il 9 maggio 1978, la mafia collocò una carica di tritolo sui binari della ferrovia, provocando la morte di Peppino Impastato. A Forlimpopoli si svolge una giornata dedicata alla memoria dell’attivista, con eventi che includono momenti di riflessione e proiezioni cinematografiche. La ricorrenza richiama quella tragica data e il suo impegno contro la criminalità organizzata.

Il 9 maggio 1978 la mafia tentava di mettere a tacere per sempre la voce di Peppino Impastato con una carica di tritolo sui binari della ferrovia. A distanza di quasi mezzo secolo, quella stessa voce torna a farsi sentire con forza a Forlimpopoli attraverso un’iniziativa che trasforma la cronaca.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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