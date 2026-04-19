Cinema e IA tra i banchi | il nuovo patto per formare gli studenti

Il 18 aprile 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha firmato un accordo triennale con il Giffoni Film Festival. L’intesa prevede l’introduzione di elementi legati al cinema e alla multimedialità nei programmi scolastici. L’obiettivo è coinvolgere gli studenti in attività che combinano strumenti tradizionali e digitali, con l’intento di arricchire l’offerta formativa attraverso pratiche che uniscono arte e tecnologia.

A Roma, nella serata del 18 aprile 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stretto un accordo triennale con il Giffoni Film Festival per integrare i linguaggi del cinema e della multimedialità nei programmi scolastici. L’iniziativa, siglata alle ore 22:00, vede la partecipazione di Valditara e del direttore generale di Giffoni, Gubitosi, insieme a una rappresentanza di studenti dell’istituto Gian Camillo Glorioso di Giffoni Valle Piana. Linguaggio audiovisivo e nuove competenze digitali tra i banchi. Il patto mira a trasformare l’esperienza educativa attraverso l’uso del cinema come motore per stimolare il pensiero critico e la creatività degli alunni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinema e IA tra i banchi: il nuovo patto per formare gli studenti Notizie correlate Il nuovo trucco degli studenti cinesi per passare gli esami: usare gli occhiali smart per copiare con l’IAMolti studenti stanno iniziando a comprare o noleggiare i nuovi modelli di smart glasses per copiare durante gli esami. Imparare tra i banchi la sicurezza sul lavoro: al via il ciclo di incontri per gli studenti dell’Isii MarconiProsegue la collaborazione tra l’Anmil di Piacenza e l’istituto tecnico cittadino, sette gli appuntamenti in calendario: «Rendere consapevoli i... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: In sala Un anno di scuola di Laura Samani e Il caso 137 di Dominik Moll; Mr. Nobody Against Putin, se in Russia la guerra inizia tra i banchi; Corigliano Rossano, il cinema sale in cattedra: al via Riflessi di realtà con Marco Simeoli; Un anno di scuola, viaggio nei rioni di Trieste dove l’adolescenza brucia davvero VIDEO-RACCONTO. #Cinema | A 10 anni di età, la piccola Fanny Price viene mandata a vivere con gli aristocratici parenti lasciando la sua famiglia povera a Portsmouth. Nonostante sia trattata dai ricchi parenti come una specie di serva, la piccola si dimostra presto ricca di spirito facebook E la donna creò il cinema. Alice Guy oltre le etichette: risate, ambiguità e femminismo x.com