Da questa mattina, l’attenzione globale si concentra su un nuovo orologio che combina il marchio Swatch con il design di Audemars Piguet. La collezione comprende otto modelli realizzati in Bioceramic, caratterizzati da colori vivaci e forme che richiamano lo stile dello Swatch Pop. La produzione si distingue per il formato da tasca, ispirato a un modello iconico della marca. La vendita è iniziata oggi, attirando l’interesse di appassionati e collezionisti in tutto il mondo.

Roma, 16 maggio 2026 – Dalle prime ore di stamattina è febbre da Swatch in tutto il mondo. Parte oggi la vendita dell ’iconico Royal Oak di Audemars Piguet-Swatch, una collezione di otto modelli Bioceramic allegri e colorati, realizzati in formato orologio da tasca e ispirati allo Swatch Pop. Ma in tanti, collezionisti, appassionati di orologi e aspiranti speculatori si sono portati avanti facendo la coda davanti ai punti vendita Swatch già da ieri sera e per tutta la notte, a dispetto del calo delle temperature di questi giorni. E così all’apertura dei negozi, stamani si sono registrate lunghe attese, resse e qualche spintone davanti al negozio Swatch di Firenze, nella centrale via Calzaioli, con centinaia di fan in coda già dalle 18 di ieri per accaparrarsi un Bioceramic Royal Pop. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Royal Pop Swatch, cos’ha di speciale l’orologio realizzato con Audemars Piguet e perché tutti lo vogliono

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