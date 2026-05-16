A Bologna, il 16 maggio 2026, si sono visti in fila numerosi appassionati per acquistare i nuovi orologi della collezione limitata “Royal Pop”. La collaborazione tra Swatch e Audemars Piguet ha portato sul mercato modelli che hanno attirato l’attenzione di molti. La richiesta ha portato a lunghe attese e code davanti ai punti vendita della città. La collezione include un orologio da taschino, che ha suscitato particolare interesse tra i clienti.

Bologna, 16 maggio 2026 – Tutti pazzi per i ‘ Royal Pop ’, la nuova collezione limited edition di Swatch e Audemars Piguet: via D’Azeglio, già da ieri, è piena sedie da campeggio e ombrelli che compongono una fila chilometrica di persone, pronte ad accaparrarsi uno degli otto modelli, in uscita oggi. La collaborazione è frutto del lavoro tra i due storici marchi che, insieme, hanno prodotto la collezione di orologi da taschino. Uno styling capace di intersecare il Royal Oak di Audemars Piguet e la linea Pop di Swatch degli anni Ottanta. La ressa davanti allo store. Un’uscita che ha scaturito grande successo tra i clienti abituali e non. E fuori dallo store di via D’Azeglio da ieri pomeriggio, nonostante il tempo avverso, si registra un clima euforico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Non potevamo mancare”: tutti in fila per i Royal Pop a Bologna. Ecco l’orologio da taschino di Swatch e Audemars Piguet

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Ancient treasures in his hand, modern wealth at his feet—he rules two worlds

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