Chi cura si ammala più degli altri | il convegno per i 50mila caregiver della Provincia

Durante il convegno dedicato ai 50mila caregiver della Provincia, è stato ricordato che chi si prende cura degli altri ha un rischio maggiore di ammalarsi rispetto a chi non svolge questo ruolo. L’Emilia-Romagna conta attualmente 600mila caregiver sopra i 50 anni e prevede che entro 18 anni ci siano circa 230mila anziani non autosufficienti.

Con 600mila caregiver sopra i 50 anni e una proiezione di 230mila anziani non autosufficienti entro i prossimi 18 anni, l’Emilia-Romagna è l’epicentro di una rivoluzione demografica silenziosa. I dati Istat delineano un quadro di urgenza: il 54% degli attuali 45-47enni non ha figli, un dato che prefigura un futuro in cui la rete di cura familiare, finora data per scontata, rischia di sgretolarsi. I numeri regionali trovano una declinazione preoccupante nel territorio di Forlì-Cesena: in base alla densità abitativa e all'indice di invecchiamento, si stima che in provincia vivano circa 50 - 55mila caregiver familiari. In questo scenario, il caregiver non è più solo un supporto privato, ma il vero baricentro della tenuta del sistema sanitario. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

