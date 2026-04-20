Dalla respirazione all’aromaterapia | un corso per aiutare chi si prende cura di un familiare malato

A Firenze, un ciclo di incontri gratuiti è stato organizzato per supportare chi si prende cura di un familiare malato. La cooperativa Nomos, in collaborazione con Unicoop Firenze e con il finanziamento dei fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, ha programmato sessioni dedicate all’aromaterapia e alla respirazione. Il primo appuntamento si svolgerà il 23 aprile, offrendo uno spazio di confronto e apprendimento per i caregiver.

Firenze, 20 aprile 2026 – Un aiuto per chi aiuta. La cooperativa Nomos, con Unicoop Firenze e il sostegno dei fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, propongono un nuovo ciclo di incontri gratuiti per dare supporto a chi assiste un familiare malato: l'incontro introduttivo si terrà il 23 aprile. Gli altri appuntamenti saranno il 30 aprile, il 7, 14, 21 e 28 maggio e il 4 giugno, dalle 15, alla sede soci Coop di Viale Talenti a Firenze. Immunoterapia e biopsia liquida: da Siena la rivoluzione nella cura del melanoma con metastasi al cervello Come si struttura il corso Durante il percorso verranno proposti ai partecipanti semplici...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla respirazione all’aromaterapia: un corso per aiutare chi si prende cura di un familiare malato Notizie correlate Curare chi si prende cura del malato. Un percorso per formare caregiverTorna la seconda edizione di ‘Prendersi cura–Percorso per caregiver oncologici’, il corso gratuito promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i... A Foggia il corso per caregiver familiari: dalla gestione dello stress ai farmaci, otto incontri per chi si prende cura degli altriOtto incontri dedicati a chi assiste familiari non autosufficienti o con grave disabilità. Contenuti e approfondimenti Dalla respirazione all’aromaterapia: un corso per aiutare chi si prende cura di un familiare malatoIl percorso di sostegno ai caregivers familiari, promosso da Nomos con Chiesa Valdese e Unicoop Firenze, prevede sei incontri alla sezione soci Coop di Viale Talenti ... lanazione.it Aromaterapia e cromoterapia in sala partoScopri come l’aromaterapia e cromoterapia in sala parto possono trasformare l’esperienza di parto in un momento sereno. L’articolo esplora l’integrazione di aromaterapia e cromoterapia nella ... Leggi ... msn.com