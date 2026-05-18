Il Camposanto dei Miracoli La storia di Pisa è senza tempo

Il Camposanto dei Miracoli a Pisa si presenta come un edificio che unisce elementi di cimitero e di monumento, caratterizzato da un’architettura gotica con ampie finestre quadrifore. Le quattro gallerie interne sono decorate da merletti di pietra, creando un ambiente che trasmette un senso di storia e arte antica. La struttura, situata nel complesso monumentale, custodisce tombe e testimonianze di epoche passate, offrendo uno sguardo sulla tradizione funeraria e artistica della città.

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C’è un luogo, a Pisa, dove il confine tra cimitero e museo si dissolve in una luce gotica filtrata da quadrifore che corrono come un merletto di pietra lungo quattro gallerie. Il Camposanto, ultimo nato tra i monumenti di Piazza dei Miracoli, fu iniziato nel 1277 da Giovanni di Simone per custodire, così vuole la leggenda, la terra del Golgota, portata dalle navi pisane di ritorno dalla quarta crociata del 1203. Il nome stesso, ‘Campo Santo’, attestato per la prima volta nel 1287, sigilla quel mito fondativo. È però nell’Ottocento che il Camposanto compie la sua metamorfosi decisiva. Quando le oppressioni napoleoniche dispersero gli istituti religiosi, Carlo Lasinio vi raccolse opere d’arte altrimenti destinate all’oblio, trasformando le gallerie in quello che fu, di fatto, il primo museo della città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Camposanto dei Miracoli. La storia di Pisa è senza tempo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Top 5 things to do in Pisa Italy Europe Series 2026 Sullo stesso argomento Furto con destrezza in piazza dei Miracoli a Pisa, due denunciatiPisa, 28 marzo 2026 - Due persone sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Migliarino Pisano per un furto con... Pisa: una nuova narrazione per Piazza dei Miracoli. Raccontare l’invisibileTESTO dell’Intervista al Sindaco di Pisa, Michele Conti, e al Presidente dell’Opera della Primaziale Pisana, Andrea Maestrelli. Devozione popolare: il 14 ottobre la presentazione della grande processione internazionale del Signore dei MiracoliMartedì prossimo, 14 ottobre, alle 16, nella Sala Marconi del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede (Piazza Pia, 3), sarà presentata la Grande Processione Internazionale del Signore dei ... agensir.it La notte dei miracoli/2. È il prodigio a fare il santoNon sono i santi a fare i miracoli. Sono i miracoli a fare i santi. È uno dei paradossi del sacro. Senza manifestazioni visibili, senza prove di forza, la religione non tocca i cuori dei fedeli. Il ... repubblica.it