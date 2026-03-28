Furto con destrezza in piazza dei Miracoli a Pisa due denunciati

Due persone sono state denunciate dai carabinieri di Migliarino Pisano per aver rubato con destrezza in piazza dei Miracoli a Pisa. Le due persone sono sospettate di aver sottratto qualcosa a una dipendente dell’Opera della Primaziale Pisana. L’episodio è stato segnalato il 28 marzo 2026 e si è concluso con la denuncia in stato di libertà.

Pisa, 28 marzo 2026 - Due persone sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Migliarino Pisano per un furto con destrezza commesso in concorso ai danni di una dipendente dell’Opera della Primaziale Pisana. Il fatto che La Nazione aveva anticipato il 27 marzo è avvenuto nel pomeriggio del 26 marzo in piazza dei Miracoli. L’intervento - spiega una nota dei carabinieri di Pisa - è scattato mentre i militari erano impegnati in un servizio di vigilanza dinamica nella zona. A chiedere aiuto è stata la stessa dipendente che, accortasi del furto, ha riferito che ignoti erano riusciti a sottrarle il portafogli sfilandolo dallo zaino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Furto con destrezza in piazza dei Miracoli a Pisa, due denunciati Articoli correlati Bellezza senza pudore: la fotografa Sonia Marrese in Piazza dei Miracoli a PisaPisa, 13 febbraio 2026 - L'Opera della Primaziale Pisana presenta un nuovo intervento site-specific di Sonia Marrese in Piazza del Duomo. Visita all'Orto Botanico e in Piazza dei Miracoli per alcuni studenti del Polo Universitario PenitenziarioIl 29 gennaio si è svolta una visita didattica inclusiva promossa dal Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa insieme alla Casa... Una selezione di notizie su Furto con destrezza in piazza dei... Temi più discussi: Furto con destrezza in centro a Piombino: denunciato 33enne; Quella in piazza Luini non è stata una rapina; Merate, anziana derubata con destrezza vicino al cimitero; Furto con destrezza a Venezia: il gabbiano ruba il panino alla turista. Sfilano il portafoglio a una cliente al centro commerciale, arrestate due donneArrestate per furto due donne: avevano sfilato il portafoglio a una cliente al centro commerciale di Peschiera del Garda. veronaoggi.it Casalgrande, furto e investimento al parcheggio: indagini in corsoIntervento dei Carabinieri questa mattina, giovedì 26 marzo 2026, intorno alle 11 nel parcheggio di un esercizio commerciale in via Statale a Casalgrande, ... redacon.it Scappano dai Carabinieri dopo un furto in Ticino: fermati dopo 19 chilometri x.com Dopo il furto di un Patek da 160mila euro a un commerciante molisano che si era rivolto a un affiliato della Società: la sera del 14 marzo è stato gambizzato un insospettabile - facebook.com facebook