Il Cairo e Melbourne Civiltà antiche in mostra

Al Cairo, il Museo Egizio ospita una vasta collezione di reperti dell'antica civiltà egizia, mentre il nuovo Grand Egyptian Museum di Giza, che si prevede sarà il più grande al mondo dedicato a una singola cultura, si sta avvicinando alla conclusione dei lavori. Dall'altra parte del mondo, a Melbourne, sono in corso esposizioni dedicate alle civiltà antiche, offrendo ai visitatori un’occasione di approfondimento su periodi storici lontani nel tempo. Entrambe le città si preparano ad accogliere visitatori interessati a scoprire le testimonianze di civiltà millenarie.

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In Africa, il primato storico spetta al Museo Egizio del Cairo, ora affiancato dal monumentale GEM (Grand Egyptian Museum) di Giza, destinato a diventare il più grande museo archeologico al mondo dedicato a una singola civiltà, custode del tesoro di Tutankhamon. In Oceania, il museo più visitato è la National Gallery of Victoria (NGV) a Melbourne, in Australia. Fondata nel 1861, è la galleria d’arte più antica del Paese grazie a una collezione che spazia dall’arte aborigena alle grandi mostre internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Cairo e Melbourne. Civiltà antiche in mostra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Verna e Sasso del Regio ai raggi X. Sulle tracce di antiche civiltàIl 25 febbraio abbiamo invitato in classe Giovanni Nocentini, storico dell’Arte e antropologo delle religioni, che ci ha spiegato quali indizi, nel... Viaggio nella storia della fotografia. Le antiche tecniche in mostraAntiche tecniche fotografiche nell’epoca di Instagram, in biblioteca, a Vimercate, si può fare un tuffo nel passato con la mostra curata da Riccardo...