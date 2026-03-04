Verna e Sasso del Regio ai raggi X Sulle tracce di antiche civiltà

Il 25 febbraio, in una classe del Casentino, è stato ospite Giovanni Nocentini, storico dell’arte e antropologo delle religioni. L’esperto ha illustrato i segni e i resti presenti nel territorio che testimoniano la presenza di antiche civiltà e pratiche religiose preromane. La sua spiegazione si è concentrata sugli indizi archeologici e culturali ritrovati nella zona, senza approfondimenti sulle cause o sui motivi storici di tali testimonianze.

Il 25 febbraio abbiamo invitato in classe Giovanni Nocentini, storico dell'Arte e antropologo delle religioni, che ci ha spiegato quali indizi, nel nostro territorio casentinese, attestano la presenza di popolazioni e culti di epoca preromana. Il sasso del Regio, per esempio, è un grosso masso caratterizzato da incisioni che si trova nell'Alto Casentino. Le linee verticali sono state interpretate come un calendario lunare, ovvero le dieci lune (di ventinove giorni ciascuna), che corrispondono alla durata di una gravidanza. Infatti, sopra, vengono rappresentate due donne: la figura a destra appare sottile ed allungata, mentre quella a sinistra risulta visibilmente incinta.