Impianti di rifiuti plastici fuori norma e misteriosi incendi dolosi | il business dei veleni nell' Agrigentino

Nell'Agrigentino sono stati scoperti impianti di trattamento di rifiuti plastici che operano fuori dalle norme e sono stati segnalati diversi incendi di origine dolosa. Le autorità hanno avviato controlli e indagini per accertare la natura di queste attività e le cause degli incendi, mentre le operazioni continuano sul territorio per contrastare il fenomeno.

Complici alcune falle legislative, i reati ambientali registrano un'impennata senza precedenti. Dossier svela l'atto d'accusa della Procura: gestione illecita che sacrifica la sicurezza per massimizzare i guadagni in un mercato spregiudicato. Dietro i roghi che hanno devastato Licata e Ravanusa c'è una strategia deliberata Sotto la superficie della provincia di Agrigento non scorre solo l'acqua di falda della criminalità mafiosa tradizionale. C'è un altro filone, altrettanto redditizio e decisamente più tossico, che ha attirando l'attenzione di investigatori e inquirenti: il ciclo dei rifiuti plastici. "Sono emersi e...