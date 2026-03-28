Roma sta affrontando una fase difficile con diversi infortuni tra i giocatori chiave. Dopo l’assenza di Wesley, anche Manu Koné si è fermato a causa di un problema fisico, riducendo ulteriormente le scelte di Gasperini in vista della partita di Pasqua contro l’Inter. La sosta per le nazionali sembra aver aggravato la situazione, lasciando il team con molte assenze importanti.

Piove sul bagnato in casa Roma: la sosta per le nazionali, invece di restituire energie, sta decimando l’undici titolare di Gian Piero Gasperini in vista del big match di Pasqua contro l’ Inter. Se il recupero di Matías Soulé aveva riportato il sorriso a Trigoria, le notizie arrivate dal ritiro del Brasile e dall’infermeria interna hanno gelato le ambizioni giallorosse. Oltre al già citato stop di Wesley (lesione alla coscia destra rimediata contro la Francia), la Roma dovrà rinunciare quasi certamente anche a Manu Koné. Il centrocampista francese, perno insostituibile della mediana e grande obiettivo di mercato proprio dei nerazzurri, è vittima di una lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Roma decimata per San Siro: dopo Wesley, si ferma anche Manu Koné

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