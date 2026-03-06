Finti appartamenti affittati a turisti per il Giubileo di Roma smantellata una rete dedita alle truffe

Tre persone sono state coinvolte in un’indagine che ha portato allo smantellamento di una rete dedita a truffe e riciclaggio ai danni di turisti che cercavano alloggi a Roma. Sono stati sequestrati circa 145.000 euro e sono state disposte misure di obbligo di dimora nei confronti dei sospetti. Le autorità hanno individuato e sequestrato appartamenti fittizi usati per truffe durante il Giubileo.

Tre persone sottoposte all'obbligo di dimora e oltre 145.000 euro sequestrati, questo il bilancio di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza che ha portato alla luce un articolato sistema di truffa e riciclaggio ai danni di turisti in cerca di alloggi a Roma. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, ha permesso di ricostruire il meccanismo fraudolento messo in atto attraverso annunci online di appartamenti e camere inesistenti con l'obiettivo di sfruttare l'afflusso di visitatori previsto per il Giubileo.