L'Inter ha stabilito un prezzo molto elevato per il difensore, che interessa anche al Barcellona. La trattativa tra le due squadre è in corso, ma i nerazzurri non sono disposti a fare sconti sulla cifra richiesta. La cifra richiesta dall'Inter è considerata una delle più alte mai fissate per il giocatore. La trattativa prosegue senza aggiornamenti ufficiali sui dettagli economici.

Inter News 24 Bastoni Barcellona, i nerazzurri non concedono sconti per il difensore e fissano un prezzo altissimo. Il futuro di Alessandro Bastoni, il centrale mancino dei nerazzurri noto per la sua qualità nell’impostazione della manovra, resta un tema centrale delle cronache sportive. Sebbene in Spagna si parli di un forte interesse del Barcellona, la realtà dei fatti descrive una situazione complessa. Il club milanese ha chiarito che non intende fare sconti per il proprio gioiello, sottolineando come l’importanza del calciatore nell’assetto tattico richieda una valutazione economica coerente con i parametri dei difensori più pagati al mondo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni Barcellona, l’Inter chiede una cifra record per il suo pilastro: le ultime sulla trattativa

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