È scomparso a 62 anni a Vila Velha il brasiliano Geovani, noto per aver giocato nel Bologna durante l’epoca di Maifredi. La sua carriera calcistica includeva 21 presenze con la nazionale brasiliana e una lunga militanza nel Vasco da Gama, dove si è affermato come figura di rilievo. Dopo aver concluso la carriera sportiva, si era dedicato anche alla politica, ricoprendo un incarico pubblico. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo dello sport e della vita pubblica brasiliana.

Un tiro scagliato dalla luna, a Firenze, un gol strepitoso ma che rimase perla rara di quella sola annata in Italia: Geovani da Silva è scomparso all’età di 62 anni e Bologna fu la sua unica tappa italiana. Era il Bologna di Maifredi, 1989-90, “Geo” realizzò quel gol formidabile da trenta metri al Franchi (5 novembre 1989, Landucci in porta in una Fiorentina con Baggio e Dunga) e poi altri due fra Serie A (all’Ascoli) e Coppa Italia per poi tornare in Brasile. Geovani si è spento nella sua città Vila Velha e dopo il calcio (lui stella del Vasco da Gama, club vissuto in ben tre lunghe fasi) aveva ricoperto anche un incarico politico nel proprio Paese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio al brasiliano Geovani, giocò col Bologna di Maifredi. Dopo il calcio si era dato alla politica

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