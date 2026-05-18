Il barbiere d’Egitto? Anche bravo ed economico ma senza permesso di soggiorno

A Carate Brianza, un uomo di origini straniere svolgeva attività di barbiere senza avere il permesso di soggiorno. La vicenda è stata scoperta durante un controllo, che ha portato alla sua identificazione. L’uomo esercitava la professione di barberia, offrendo servizi a clienti locali. La sua attività continuava da tempo senza che fosse stata verificata la regolarità della sua posizione legale. La situazione ha portato le autorità a intervenire e a prendere provvedimenti.

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Carate Brianza (Monza e Brianza), 18 maggio 2026 – A tagliare barba e capelli, c'era un immigrato senza permesso di soggiorno. L'altro giorno i carabinieri della Stazione di Carate Brianza, nell'ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto dell'immigrazione clandestina e dello sfruttamento del lavoro irregolare, hanno deferito in stato di libertà due cittadini di nazionalità egiziana, un 42enne residente a Milano e un 26enne residente a Cinisello Balsamo. Controllo e ispezione. L'operazione è scattata nel pomeriggio dello stesso giorno, quando i militari dell'Arma hanno eseguito un'ispezione in una bottega di parrucchiere del comune brianzolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il barbiere d’Egitto? Anche bravo ed economico ma senza permesso di soggiorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Occupano una casa senza permesso di soggiorno, denunciatiDal controllo su un appartamento conteso alla scoperta di due stranieri irregolari: il terzo connazionale, inquilino moroso, segnalato per invasione... Denaro per ottenere il permesso di soggiorno, 93 indagati: notifiche anche a NapoliNotificati dalla polizia 93 avvisi di conclusione indagini a carico di cittadini extracomunitari e italiani accusati, a vario titolo, di... Il barbiere d’Egitto? Anche bravo ed economico ma senza permesso di soggiornoScoperto mentre lavorava in una bottega di Carate Brianza. Denunciato anche il connazionale titolare dell’attività ... ilgiorno.it