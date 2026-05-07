Denaro per ottenere il permesso di soggiorno 93 indagati | notifiche anche a Napoli

Sono stati notificati 93 avvisi di conclusione indagini dalla polizia a cittadini italiani e stranieri. Le accuse riguardano favoreggiamento della permanenza illegale nel paese e falsità ideologica, con l’accusa di aver fornito denaro in cambio di permessi di soggiorno. Le notifiche sono state consegnate anche a Napoli, nel quadro di un’indagine più ampia su pratiche illecite legate ai permessi di soggiorno.

Notificati dalla polizia 93 avvisi di conclusione indagini a carico di cittadini extracomunitari e italiani accusati, a vario titolo, di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato e falsità ideologica, mediante induzione in errore a Pubblico ufficiale per il rilascio di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Fa “carte false” per ottenere il permesso di soggiorno a TerniUn cittadino nigeriano denunciato e via alle pratiche per l’espulsione di un cittadino marocchino. Soldi per i permessi di soggiorno, maxi inchiesta con 93 indagati arriva a MilanoOltre 90 indagati per un presunto giro di pagamenti per ottenere permessi di soggiorno. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Manduria, circuivano un anziano per ottenere terreni, immobili e denaro. Arrestati due coniugi; Denaro per ottenere il permesso di soggiorno, 93 indagati: l'inchiesta della Procura di Crotone e blitz in sette province; Reggio Emilia, truffa da 10mila euro per incontrare Achille Lauro: due denunce; Basilicata: truffa, estorce denaro e minaccia due anziani per sette anni. Nei guai un uomo. Denaro per ottenere il permesso di soggiorno: 93 indagati in sette provinceCrotone– È in corso l’operazione della Polizia di Stato per la notifica di 93 avvisi di conclusione indagini a carico di cittadini extracomunitari e italiani. cronachedellacampania.it Crotone, denaro per ottenere il permesso di soggiorno: 93 indagati in 5 regioniL'operazione, denominata Welcome, trae origine dai numerosi sevizi di controllo del territorio. In Calabria interessata anche la provincia di Cosenza ... catanzaro.gazzettadelsud.it Dursun rinuncia finalmente ad Arda senza pretendere denaro: Ceyda può finalmente festeggiare - facebook.com facebook Coinvolte sette province italiane. L’inchiesta coordinata dalla Procura di Crotone su presunti favori per ottenere documenti dietro pagamento di denaro #Cronaca #Video x.com