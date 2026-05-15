Il 15 maggio Zara Tindall figlia della principessa Anna compie 45 anni Ecco 9 curiosità sulla royal più libera e spiritosa Leggi Amicait

Il 15 maggio si celebra il compleanno di Zara Tindall, nota per essere la figlia della principessa Anna e per il suo stile di vita più informale rispetto ad altri membri della famiglia reale. Nata nel 1981, Zara è la seconda figlia della principessa Anna e la prima nipote femmina della regina Elisabetta. In questa occasione, vengono condivise alcune curiosità sulla royal che si distingue per il carattere libero e il modo di vivere più spontaneo.

Il 15 maggi0 1981 veniva al mondo Zara Phillips, secondogenita della principessa Anna e prima nipote femmina della regina Elisabetta. Oggi la donna, tra i membri più popolari della royal family britannica, compie 45 anni. Un compleanno a cifra tonda che vogliamo festeggiare raccontandovi 9 curiosità inaspettate sulla festeggiata. 1. Il nome “Zara”. Pare che a suggerire il nome “Zara” sia stato uno dei suoi zii materni, nientedimeno che re Carlo. Significa, in greco, «luminosa come l’alba» ed è un nome insolito per la famiglia reale. 2. L’assenza di titoli. Zara Tindall è stata la prima nipote di un sovrano – nel suo caso, della regina Elisabetta – negli ultimi 500 anni a nascere senza un titolo reale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 15 maggio Zara Tindall, figlia della principessa Anna, compie 45 anni. Ecco 9 curiosità sulla royal più libera e spiritosa. Leggi Amica.it

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