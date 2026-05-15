Il 15 maggio Zara Tindall figlia della principessa Anna compie 45 anni Ecco 9 curiosità sulla royal più libera e spiritosa Leggi Amicait

Da amica.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 maggio si celebra il compleanno di Zara Tindall, nota per essere la figlia della principessa Anna e per il suo stile di vita più informale rispetto ad altri membri della famiglia reale. Nata nel 1981, Zara è la seconda figlia della principessa Anna e la prima nipote femmina della regina Elisabetta. In questa occasione, vengono condivise alcune curiosità sulla royal che si distingue per il carattere libero e il modo di vivere più spontaneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il 15 maggi0 1981 veniva al mondo Zara Phillips, secondogenita della principessa Anna e prima nipote femmina della regina Elisabetta. Oggi la donna, tra i membri più popolari della royal family britannica, compie 45 anni. Un compleanno a cifra tonda che vogliamo festeggiare raccontandovi 9 curiosità inaspettate sulla festeggiata. 1. Il nome “Zara”. Pare che a suggerire il nome “Zara” sia stato uno dei suoi zii materni, nientedimeno che re Carlo. Significa, in greco, «luminosa come l’alba» ed è un nome insolito per la famiglia reale. 2. L’assenza di titoli. Zara Tindall è stata la prima nipote di un sovrano – nel suo caso, della regina Elisabetta – negli ultimi 500 anni a nascere senza un titolo reale. 🔗 Leggi su Amica.it

il 15 maggio zara tindall figlia della principessa anna compie 45 anni ecco 9 curiosit224 sulla royal pi249 libera e spiritosa leggi amicait
© Amica.it - Il 15 maggio Zara Tindall, figlia della principessa Anna, compie 45 anni. Ecco 9 curiosità sulla royal più libera e spiritosa. Leggi Amica.it
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Da corte l'annuncio ufficiale: c'è la data per il matrimonio di Peter Phillips - figlio della principessa Anna - e Harriet Sperling. Leggi Amica.itChe ci fosse un matrimonio in vista lo sapevamo da diversi mesi: era lo scorso agosto quando Peter Phillips, figlio della principessa Anna e del suo...

Annuncio dalla corte dei Windsor, si sposa il figlio della principessa Anna: ecco la data del royal weddingChe ci fosse un matrimonio in vista lo sapevamo da diversi mesi: era lo scorso agosto quando Peter Phillips, figlio della principessa Anna e del suo...

Zara Tindall, lo stile country chic da copiare alla cugina del principe WilliamL'eleganza della discrezione. Zara Tindall è tra le royal meglio vestite secondo Tatler, la testata ritenuta la Bibbia dell’alta società britannica. Cugina del principe William (e di Beatrice di ... tgcom24.mediaset.it

Royal Ascot 2025: se Zara Tindall sfodera una mise alla My Fair Lady (e tutti gli altri look delle royals e non solo)Zara Tindall sa come conquistare la scena in uno dei posti al mondo in cui si sente più a proprio agio. La nipote della regina Elisabetta, ex campionessa di equitazione, ad Ascot è di casa. La sua ... vanityfair.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web