Ikea taglia 850 posti di lavoro in tutto il mondo

Ikea ha comunicato la riduzione di circa 850 posti di lavoro a livello mondiale. La decisione arriva in risposta a un calo dei consumi e a una struttura aziendale considerata troppo complessa. La riduzione interessa diverse aree geografiche e si inserisce in una strategia di riorganizzazione aziendale. L'azienda ha precisato che le riduzioni di personale saranno gestite nel rispetto delle normative vigenti e con attenzione alle conseguenze sui lavoratori coinvolti.

Ikea ha annunciato il taglio di circa 850 posti di lavoro a livello globale per rispondere al calo dei consumi e a una struttura definita «troppo complessa». «Nonostante i molti risultati positivi, Inter Ikea Group è diventato un po’ troppo frammentato in un ambiente che richiede semplicità », ha dichiarato il CFO Henrik Elm, spiegando che l’obiettivo è creare le condizioni per abbassare i prezzi di vendita. Nel piano 300 esuberi riguardano la Svezia. L’azienda intende completare il passaggio alla nuova organizzazione entro la fine dell’anno solare, cercando di bilanciare l’aumento dei costi logistici e le tensioni geopolitiche con uno spostamento strategico verso punti vendita più piccoli. 🔗 Leggi su Open.online

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