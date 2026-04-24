Un'azienda ha annunciato la riduzione di circa 185 posti di lavoro in Italia, comunicandolo ai sindacati. La decisione riguarda principalmente il personale di una specifica sede o reparto, anche se i dettagli sui motivi non sono stati ancora divulgati. La notizia si aggiunge ad altre situazioni di riorganizzazione aziendale nel settore, senza che siano stati forniti tempi o modalità precise di attuazione.

La decisione è stata comunicata ai sindacati durante l’ultimo comitato aziendale europeo e riguarda quasi esclusivamente il personale della sede di Assago, alle porte di Milano. I tagli si concentreranno nelle funzioni impiegatizie e fanno parte di un piano di contenimento dei costi che l’azienda intende completare entro il 2027 per recuperare competitività sul mercato globale. Il provvedimento si inserisce in una strategia mondiale guidata dall’amministratore delegato Philipp Navratil. Il piano prevede la riduzione di 16mila posti di lavoro in tutto il mondo con l’obiettivo di risparmiare circa tre miliardi di euro. Nestlé ha giustificato la scelta citando “l’aumento dei costi delle materie prime”, come caffè e cacao, e la pressione esercitata “dalla concorrenza dei marchi privati”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Nestè taglia 185 posti di lavoro in Italia

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