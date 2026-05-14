Porsche chiude tre filiali e taglia 500 posti di lavoro

Porsche ha deciso di chiudere tre filiali e ridurre di 500 i posti di lavoro. Nel primo trimestre dell’anno, l’azienda ha registrato una perdita di circa 900 milioni di euro. La decisione riguarda le filiali situate in diverse regioni e fa parte di un piano di ristrutturazione. La società ha comunicato che le misure sono necessarie per fronteggiare il calo dei risultati finanziari.

Profondo rosso per Porsche. L’azienda ha fatto registrare una perdita di quasi un miliardo di euro nel primo trimestre dell’anno, un dato negativo arrivato poco dopo l’annuncio della chiusura di tre filiali. Un taglio che si tradurrebbe nella perdita di circa 500 posti di lavoro. Chiusure e tagli fanno parte di un piano di riassetto strategico, reso necessario dal momento critico che sta attraversando tutto il settore dell’automotive. Ieri, mercoledì 13 maggio, la holding tedesca Porsche SE ha fornito i dati del primo trimestre, in cui ha registrato una perdita netta di 923 milioni di euro, dopo una massiccia svalutazione della sua partecipazione nel Gruppo Volkswagen.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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