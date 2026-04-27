Nelle Indicazioni per i licei la commissione del ministero sceglie anche i libri da far comprare alle famiglie

Nelle nuove Indicazioni nazionali per i licei pubblicate dal ministero dell'Istruzione, si evidenzia che la commissione ministeriale ha il compito di selezionare anche i libri che le famiglie devono acquistare. In una sola sezione delle linee guida vengono indicati due libri considerati di riferimento. La scelta riguarda specificamente alcuni testi destinati agli studenti e alle famiglie, inseriti tra le raccomandazioni ufficiali.

In una sola sezione delle nuove Indicazioni nazionali per i licei, pubblicate dal ministero dell'Istruzione, spuntano due libri "di riferimento". È un caso senza precedenti: le indicazioni non dovrebbero segnalare testi scolastici migliori di altri. La scelta sta agli insegnanti, che peraltro dovranno decidere nelle prossime settimane. Fonti informate hanno confermato a Fanpage.it che si tratta di un "refuso". Per il momento, però, non è stato corretto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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