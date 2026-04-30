Amministrative attesa per la Commissione elettorale | liste firme e simboli al centro dello scontro politico-giuridico

A Messina si avvicinano le scadenze per le elezioni amministrative, con la Commissione elettorale circondariale che si appresta a prendere una decisione cruciale riguardo alle liste, alle firme raccolte e ai simboli presentati. La questione riguarda principalmente la validità delle candidature e la conformità delle procedure adottate, elementi che potrebbero definire in modo definitivo la composizione delle liste in corsa per il voto.

La partita delle liste elettorali a Messina entra nelle ore decisive. La Commissione elettorale circondariale è attesa a una decisione che potrebbe chiudere, almeno sul piano formale, uno dei dossier più controversi di questa campagna amministrativa, ormai sempre più segnata da un intreccio tra.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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