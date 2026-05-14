Il Comune ha deciso di introdurre l’utilizzo di nomi alias per i dipendenti, iniziando dalla polizia locale come settore pilota. Questa novità riguarda i registri ufficiali, che si aggiorneranno per includere anche i nomi alternativi. La scelta di coinvolgere subito la polizia locale risponde alla volontà di testare il sistema in un settore con funzioni di controllo e sicurezza. La modifica si applicherà alle registrazioni e ai documenti ufficiali dei dipendenti.

? Domande chiave Come cambieranno i registri ufficiali con l'introduzione dei nomi alias?. Perché la polizia locale è stata scelta come primo settore pilota?. Quali sono le difficoltà tecniche per aggiornare i sistemi digitali comunali?. Quando verrà esteso questo diritto di riconoscimento agli altri dipendenti?.? In Breve L'assessora Bruzzone coordina l'estensione della misura ai servizi di trasporto pubblico.. Il modello sperimentale con la polizia locale guiderà la mappatura degli altri dipendenti.. L'integrazione riguarda i sistemi digitali e i registri ufficiali dell'amministrazione comunale..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comune: via all’identità alias per i dipendenti, parte dalla polizia

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