I volti della speranza | monsignor Maffeis racconta sei mesi di Chiesa in uscita

Monsignor Ivan Maffeis ha condiviso un resoconto sui primi sei mesi di visita pastorale nella diocesi di Perugia-Città della Pieve. Durante questo periodo, ha incontrato diversi gruppi di fedeli e ha visitato numerose parrocchie, ascoltando le esigenze delle comunità locali. Ha anche svolto incontri con i sacerdoti e partecipato a varie iniziative religiose e sociali. Il suo rapporto si basa su incontri diretti e attività svolte sul territorio, senza commenti o valutazioni personali.

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