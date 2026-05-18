I volti della speranza | monsignor Maffeis racconta sei mesi di Chiesa in uscita
Monsignor Ivan Maffeis ha condiviso un resoconto sui primi sei mesi di visita pastorale nella diocesi di Perugia-Città della Pieve. Durante questo periodo, ha incontrato diversi gruppi di fedeli e ha visitato numerose parrocchie, ascoltando le esigenze delle comunità locali. Ha anche svolto incontri con i sacerdoti e partecipato a varie iniziative religiose e sociali. Il suo rapporto si basa su incontri diretti e attività svolte sul territorio, senza commenti o valutazioni personali.
Monsignor Ivan Maffeis traccia il bilancio di questi primi sei mesi di visita pastorale nella diocesi di Perugia-Città della Pieve.“Mi chiedi cosa ho raccolto in questi primi 6 mesi di visita pastorale. Vorrei raccontarti i segni della presenza e dell’azione dello Spirito Santo colti sui volti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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