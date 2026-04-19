50 Anni di AIDO Modena con il libro Volti di Rinascita si racconta la speranza del trapianto

Da modenatoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del 50° anniversario dalla fondazione della sezione provinciale di AIDO Modena, l’associazione ha presentato il libro

AIDO Sezione Provinciale di Modena, come primo evento celebrativo del suo 50° anniversario dalla fondazione avvenuta nel 1976 e in occasione della "XXIX Giornata per la Donazione di Organi e Tessuti" indetta dal Ministero della Salute (D.M. 19012026), organizza tre presentazioni del libro.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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