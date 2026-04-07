A Trescore Bergamasco si è svolto l'ultimo saluto a monsignor Alberto Facchinetti, deceduto il giorno di Pasqua all'età di 85 anni. La comunità locale ha partecipato alla cerimonia funebre, ricordando il sacerdote con momenti di preghiera e commozione. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa nelle ore successive alla morte, suscitando cordoglio tra i fedeli e i membri della parrocchia.

L’ADDIO. La comunità bergamasca ha dato l’ultimo saluto a monsignor Alberto Facchinetti, scomparso nel giorno di Pasqua all’età di 85 anni. Le parole del Vescovo Beschi che ha presieduto i funerali. I funerali sono stati celebrati nella prepositurale di Trescore, il suo paese d’origine, e sono stati presieduti dal Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi. Una celebrazione intensa e partecipata, segnata dalla preghiera e dalla riconoscenza per una vita interamente dedicata al servizio della Chiesa. Attorno all’altare si sono stretti numerosi sacerdoti della Diocesi, insieme a una comunità profondamente legata al suo ministero. stato collaboratore all’oratorio di Levate, successivamente direttore dell’oratorio cittadino San Colombano a Valtesse. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Tutta la vita per il bene della Chiesa». A Trescore l’addio a monsignor Facchinetti

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«Tutta la vita per il bene della Chiesa». A Trescore l’addio a monsignor FacchinettiLa comunità bergamasca ha dato l’ultimo saluto a monsignor Alberto Facchinetti, scomparso nel giorno di Pasqua all’età di 85 anni. Le parole del Vescovo Beschi che ha presieduto i funerali. ecodibergamo.it

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