Filtri di sigaretta su una spilla con i volti di Falcone e Borsellino La Vardera denuncia | Qualcuno è entrato nella mia stanza

La Digos e la polizia scientifica hanno effettuato un sopralluogo negli uffici di Ismaele La Vardera, deputato di Controcorrente all'Ars, dopo che sono stati trovati sulla sua scrivania due filtri di sigaretta elettronica attaccati a una spilla con i volti di Falcone e Borsellino. La Vardera ha denunciato che qualcuno è entrato nella sua stanza senza autorizzazione.

Prima la Digos e poi la polizia scientifica negli uffici del deputato di Controcorrente all'Ars Ismaele La Vardera dopo che, nel primo pomeriggio, sono stati trovati sulla sua scrivania due filtri di sigaretta elettronica su una spilla con l'immagine di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La Vardera ha subito avvertito gli agenti della sua scorta, che a quel punto hanno girato la segnalazione alla Digos. L'ufficio di La Vardera si trova all'interno del cortile Maqueda di Palazzo dei Normanni. La polizia sta cercando di capire se ci sia stata una intrusione nelle stanze assegnate al deputato regionale che da ottobre 2025 vive sotto scorta per decisione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

"Qualcuno è entrato nella mia stanza": La Vardera lancia l'allarme, intervengono Digos e polizia scientificaIndagini all'Ars dopo il ritrovamento di due filtri di sigaretta elettronica su una spilla con l'immagine di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino...

Filtri di sigaretta sulle spille di Falcone e Borsellino, polizia nell'ufficio di La VarderaDigos e Polizia scientifica in sopralluogo nell'ufficio di Ismaele La Vardera dopo il ritrovamento di due filtri di sigaretta elettronica appoggiati su una spilla con l'immagine di Falcone e Borsellin

Indagini all'Ars dopo il ritrovamento di due filtri di sigaretta elettronica su una spilla con l'immagine di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sulla scrivania del deputato

