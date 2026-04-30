Palermo-Catanzaro le probabili formazioni | ampio turnover per Inzaghi Johnsen dal 1’

Domani al stadio Barbera si gioca l'ultima partita casalinga della stagione regolare del Palermo, che affronta il Catanzaro. Inzaghi ha annunciato un ampio turnover, con l'inserimento di Johnsen tra i titolari. La partita si svolge davanti a circa 27.000 spettatori. La formazione del Palermo sarà diversa rispetto alle ultime uscite, mentre quella del Catanzaro si prepara a scendere in campo con alcune modifiche rispetto alle precedenti sfide.

Ultimo turno casalingo della stagione regolare per il Palermo di Pippo Inzaghi: domani al Barbera, di fronte a più di 27.000 spettatori, arriva il Catanzaro, possibile avversario dei rosa nella semifinale playoff. Non c’è ancora la matematica certezza ma le speranze di raggiungere la terza.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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