Quante cose non diciamo ogni giorno a chi amiamo? Quante ne tacciamo per paura, per abitudine, per quella silenziosa forma di autodifesa che chiamiamo equilibrio? Gabriele Muccino ha trasformato queste domande in un film. Le cose non dette, appunto. Sono quesiti che hanno avuto presa sul pubblico, tornato in massa nelle sale a inizio gennaio per vedere la 14esima pellicola del regista romano. Con quasi 7 milioni di euro al botteghino, è una dei grandi successi della stagione cinematografica italiana. Le cose non dette arriva stasera in tv in prima visione, alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I silenzi, le bugie, la paura. Stasera in tv "Le cose non dette" delle coppie, il film di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi e Miriam Leone

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