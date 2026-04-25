Una neonata lasciata in una culla per la vita, insieme a una lettera. Da un fatto di cronaca milanese nasce Amata, il film che Elisa Amoruso ha voluto dedicare a due maternità che sembrano impossibili. Un film delicato e potente, tratto dall’omonimo romanzo di Ilaria Bernardini (edito da HarperCollins). Quel gesto, nella realtà, aveva scatenato quello che la regista chiama, senza mezzi termini, una caccia alle streghe. Giornali, media, gente comune, tutti a inseguire una donna di cui non si è mai saputo nulla. Né il nome, né il volto, né il perché. Ma che, in ultima istanza, aveva compiuto un gesto d’amore. Passato quasi in secondo piano. Interpretato da Tecla Insolia, Miriam Leone e Stefano Accorsi, il film va in onda per la prima volta stasera in tv alle 21.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera in tv Amata, il film di Elisa Amoruso: due donne e due modi opposti di vivere la maternità. Con Miriam Leone, Tecla Insolia e Stefano Accorsi

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