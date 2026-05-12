Che cosa sono quei sassi del sorriso che sono spuntati nei parchi brianzoli

Da monzatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Magari li avete visti anche voi. Colorati, allegri, che spuntano tra l’erba, vicino alle piante o sopra una panchina attirando immediatamente l’attenzione di chi sta passeggiando. Si tratta dei “sassi del sorriso” e sono disseminati tra i parchi e i sentieri di Vimercate. Dove nascono i “sassi.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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