Un bambino di due anni è rimasto accidentalmente chiuso all’interno dell’auto dei nonni a Perugia. L’incidente si è verificato il 9 maggio 2026, e sul posto sono intervenuti gli operatori del pronto soccorso. Grazie a un intervento tempestivo, il bambino è stato estratto dall’auto e affidato alle cure dei sanitari. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i presenti.

Perugia, 9 maggio 2026 – Attimi di apprensione per un bambino rimasto chiuso all’interno dell’auto dei nonni. Il piccolo, di circa 2 anni, è stato salvato dagli operatori del pronto soccorso di Gubbio, visto che il fatto è accaduto proprio davanti all’ospedale. A dare l’allarme è stata la nonna, che in forte agitazione chiedeva aiuto: la sua auto si era improvvisamente bloccata e all'interno era rimasto chiuso il nipotino. Le sue urla hanno immediatamente richiamato l'attenzione di quattro operatori dell'ospedale - Luigi Bastianini, Michele De Rosa, Michele Urbani e Alba Orsini - che si sono precipitati per prestare soccorso. Mantenendo il piccolo calmo e al sicuro, gli operatori sono riusciti ad aprire il finestrino posteriore laterale e a riportare la situazione alla normalità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bambino di due anni resta chiuso nell’auto dei nonni, salvato dagli operatori del pronto soccorso

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