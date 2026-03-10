Aumenti carburante Confesercenti Campania | 600 euro di rincari per famiglie

Confesercenti Campania segnala un aumento di circa 600 euro nei costi di carburante per le famiglie. Il presidente Vincenzo Schiavo ha evidenziato come questo incremento possa mettere a rischio l’export della regione e le attività commerciali locali, a causa dei maggiori costi di gas ed energia. La notizia riguarda direttamente le conseguenze di questi rincari sui consumatori e sui settori produttivi.

Il presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo denuncia il rischio di crisi dell’export made in Campania e per tutte le attività a seguito dell’incremento dei costi di carburante, gas ed energia. Napoli. « La guerra in Iran sta già producendo effetti negativi sull’economia delle famiglie dei cittadini campani. Sensibili aumenti sono già verificabili sui carburanti, sul costo dei voli, sul carrello della spesa e conseguentemente sulle bollette ». Così Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno in merito all’aumento dei costi di energia che riguarderanno anche aziende e famiglie campane. 🔗 Leggi su Primacampania.it

