Aumenti carburante Confesercenti Campania | 600 euro di rincari per famiglie

Confesercenti Campania segnala un aumento di circa 600 euro nei costi di carburante per le famiglie. Il presidente Vincenzo Schiavo ha evidenziato come questo incremento possa mettere a rischio l’export della regione e le attività commerciali locali, a causa dei maggiori costi di gas ed energia. La notizia riguarda direttamente le conseguenze di questi rincari sui consumatori e sui settori produttivi.

Il presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo denuncia il rischio di crisi dell’export made in Campania e per tutte le attività a seguito dell’incremento dei costi di carburante, gas ed energia. Napoli. « La guerra in Iran sta già producendo effetti negativi sull’economia delle famiglie dei cittadini campani. Sensibili aumenti sono già verificabili sui carburanti, sul costo dei voli, sul carrello della spesa e conseguentemente sulle bollette ». Così Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno in merito all’aumento dei costi di energia che riguarderanno anche aziende e famiglie campane. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Aumenti carburante, Confesercenti Campania: “600 euro di rincari per famiglie” Articoli correlati Guerra in Iran, allarme Confesercenti Campania: famiglie a rischio rincari per 600 euroIl presidente regionale Schiavo lancia l'allarme guerra: carburanti, spesa, bollette e trasporti in aumento. Confesercenti: in Campania con la guerra in Iran fino a 600 euro di rincari annui per le famiglieConfesercenti Campania stima rincari fino a 600 euro l’anno per famiglia tra carburanti, spesa, energia e trasporti a causa della crisi... Una selezione di notizie su Confesercenti Campania Temi più discussi: Confesercenti Campania: allarme aumenti per le guerre, 600 euro di rincari per famiglie, rischio crisi dell'export made in Campania e per tutte le attività; Confesercenti: in Campania con la guerra in Iran fino a 600 euro di rincari annui per le famiglie; Rincari senza precedenti: Campania tra crisi energetica e aumento dei prezzi; Guerra in Iran, Confesercenti Campania: Rincari fino a 600 euro per famiglia su gas, carburanti ed energia. Confesercenti: in Campania con la guerra in Iran fino a 600 euro di rincari annui per le famiglieConfesercenti Campania stima rincari fino a 600 euro l’anno per famiglia tra carburanti, spesa, energia e trasporti a causa della crisi internazionale ... fanpage.it Allarme Confesercenti, in Campania rincari di 600 euro a famiglia per le guerreE' allarme aumenti in Campania. Secondo Confesercenti il preoccupante scenario internazionale rischia di pesare enormemente sulle piccole e medie imprese della regione e famiglie. (ANSA) ... ansa.it #Campania- Allarme confesercenti, in Campania rincari di 600 euro a famiglia per le guerre. Schiavo: rischio di crisi per l'export campano #Cronaca #Confesercenti #Rincari #Famiglie #Guerre #Export #NanoTV - facebook.com facebook Guerra e rincari, stangata da 600 euro per le famiglie campane L’allarme di Confesercenti Campania: carburanti, bollette e spesa in aumento. A rischio anche export e attività commerciali x.com