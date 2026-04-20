I pronostici di lunedì 20 aprile | Serie A Premier League e altri campionati

Lunedì 20 aprile si disputeranno diverse partite nei principali campionati di calcio, tra cui la Serie A e la Premier League, oltre ad altri tornei minori a livello internazionale. Nella giornata si concluderà la trentatreesima giornata di Serie A, con una partita decisiva in zona retrocessione. Le gare si svolgeranno in vari stadi e coinvolgeranno squadre in lotta per obiettivi diversi.

I pronostici di lunedì 20 aprile, in campo Serie A, Premier League e altri campionati minori in giro per il mondo La trentatreesima giornata di Serie A si chiude con una sfida molto importante in zona retrocessione. Il Lecce a causa delle ultime quattro sconfitte consecutive è terzultimo, e affronta ora la Fiorentina che invece grazie a una importante serie di risultati positivi si è messa quasi in salvo. Con un pareggio stasera i viola potrebbero brindare a una salvezza quasi certa, che in caso di vittoria sarebbe praticamente sicura. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Ci sarà però da fare i conti con la voglia di punti del Lecce, e i viola nell’ultimo periodo sono stati poco brillanti.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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