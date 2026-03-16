I pronostici di lunedì 16 marzo | Serie A Liga Premier League e altri campionati

Lunedì 16 marzo sono in programma diverse partite di calcio nei maggiori campionati europei, tra cui Serie A, Liga e Premier League, oltre a incontri di campionati minori. La ventinovesima giornata di Serie A si conclude con uno spareggio in zona retrocessione tra Cremonese e Fiorentina, due squadre che si affrontano in una partita decisiva per la classifica.

I pronostici di lunedì 16 marzo, ci sono partite di Serie A, Liga, Premier League e altri campionati minori La ventinovesima giornata di Serie A si chiude con una partita molto importante in zona retrocessione, un vero e proprio spareggio che mette di fronte Cremonese e Fiorentina. In pochi avrebbero immaginato la squadra viola in questa posizione a inizio campionato, e in pochi avrebbero pensato ai grigiorossi terzultimi dopo avere iniziato la Serie A con una sola sconfitta nelle prime nove giornate. (Ansa Foto) – IlVeggente.it La brutta sconfitta subita a Lecce ha portato la striscia senza vittorie della Cremonese a 14 partite (4 pareggi, 10 sconfitte), e nessuna squadra ha raccolto meno punti in Serie A in questo periodo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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