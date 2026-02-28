Il Ministero della Cultura lancia l’app Musei Italiani | Achille Lauro e gli atleti uniti per la campagna Felicità
Il Ministero della Cultura ha annunciato il lancio dell’app Musei Italiani, una nuova piattaforma digitale dedicata ai musei del paese. Per promuoverla, ha avviato la campagna Felicità, che vede la partecipazione di Achille Lauro e di alcuni atleti. L’obiettivo è promuovere l’uso della tecnologia per avvicinare il pubblico ai musei italiani.
Il Ministero della Cultura presenta la piattaforma digitale Musei Italiani attraverso la campagna promozionale Felicità. Il video, aperto da Achille Lauro ed esponenti dello sport, unisce arte e percorsi di rinascita per valorizzare il patrimonio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Musei italiani, parte “Felicità”: la campagna del Ministero sulle note di Raffaella CarràIl Ministero della Cultura presenta “Felicità”, la nuova campagna per l’app Musei Italiani: un film corale firmato da Luca Finotti sulle note di...
