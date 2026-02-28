Il Ministero della Cultura lancia l’app Musei Italiani | Achille Lauro e gli atleti uniti per la campagna Felicità

Il Ministero della Cultura ha annunciato il lancio dell’app Musei Italiani, una nuova piattaforma digitale dedicata ai musei del paese. Per promuoverla, ha avviato la campagna Felicità, che vede la partecipazione di Achille Lauro e di alcuni atleti. L’obiettivo è promuovere l’uso della tecnologia per avvicinare il pubblico ai musei italiani.