Al Salone del libro di Torino premiati due giovani scrittori valtellinesi

Al Salone del Libro di Torino sono stati premiati due giovani scrittori provenienti dalla Valtellina. Quest'anno, più di 400 autori da tutta la Lombardia hanno partecipato all’evento, contribuendo con le loro opere a rappresentare la regione. La presenza numerosa di autori lombardi ha dato vita a un vero e proprio racconto collettivo dedicato al territorio e alle sue storie. La cerimonia di premiazione si è svolta durante la fiera, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

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Oltre 400 autori hanno portato la Lombardia al Salone Internazionale del Libro di Torino, trasformando la creatività narrativa in un racconto corale del territorio. Da questa ampia partecipazione sono stati selezionati i 26 vincitori di ‘Futura. Raccontare la Lombardia’, il premio letterario. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Al Salone Internazionale del Libro di Torino torna il Bosco degli Scrittori di Aboca EdizioniArezzo, 23 aprile 2026 – Dopo il successo degli ultimi anni, al Salone Internazionale del Libro di Torino torna il Bosco degli scrittori di Aboca... Torino, il Salone del Libro celebra due talenti di Senigallia? Domande chiave Come può un romanzo giallo scardinare la storia ufficiale del dopoguerra? Chi sono gli autori di Senigallia che affronteranno la... Temi più discussi: Biglietti a metà prezzo e corsie prioritarie: guida per evitare code e rincari al Salone del Libro; Salone del Libro 2026: quanto costa il biglietto e chi ha diritto a sconti e riduzioni, la guida; La Regione Piemonte al Salone del Libro 2026; La mappa del Salone del libro di Torino 2026. Roberto #Baggio al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 per la presentazione del suo nuovo libro ‘Luce nell’oscurità’? #Sportitalia x.com Io, autore sordocieco, al Salone del Libro: la fantasia è una forma di libertàIl presidente del Comitato delle persone sordocieche della della Lega del Filo d’Oro, presenta il suo libro Boris Giuliano, un poliziotto del XXIII secolo, un fanta-noir ambientato nel 2200. La sua ... vita.it La Regione svela i nuovi Quaderni del Consiglio al Salone del libro di TorinoLa Regione Marche è al Salone internazionale del Libro di Torino con uno stand allestito da giunta e Consiglio regionale, inaugurato per la 38/a edizione della manifestazione. (ANSA) ... ansa.it