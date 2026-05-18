Tra i matrimoni delle celebrità più brevi mai registrati ci sono occasioni che sono durate appena poche ore o alcuni mesi. Alcune star hanno celebrato un’unione che si è conclusa rapidamente, con nozze durate meno di due giorni, mentre altre sono durate alcune settimane prima di essere annullate o lasciate andare. Questi matrimoni, spesso molto mediatici, sono stati oggetto di discussione per la loro brevità e per il clamore che li ha accompagnati fin dai primi momenti.

Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026 arrivando poi quinto all'Eurovision cantando l'amore eterno, la frase "Sarà per sempre si" accompagnata dalla coreografia con la mano che tocca l'anulare dove si portano le fedi, è diventata ormai virale in Europa e non solo. Ma il per sempre sì non è decisamente per tutti. Il matrimonio di una coppia in Kuwait, nel 2019, è durato appena 3 minuti. La sposa dopo aver ricevuto un insulto dal marito uscendo dal tribunale, per essere inciampata nel vestito, è tornata dal giudice per chiedere l'annullamento, volendo evitare una vita di insulti e offese. Anche tra i vip a volte i matrimoni sono frettolosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I matrimoni Vip più brevi della storia, da Britney Spears a Claudia Pandolfi

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I matrimoni VIP più brevi della storia!

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