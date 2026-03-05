Dopo più di dieci anni sotto tutela legale, Britney Spears ha recuperato il pieno controllo delle proprie finanze, riappropriandosi della gestione del patrimonio che, secondo stime, vale milioni di dollari. La cantante non lavora più da diversi anni, ma continua a generare entrate attraverso diritti d'autore, licenze musicali e altri investimenti, mantenendo così una presenza economica significativa.

Dopo la fine della lunga tutela legale, che per oltre un decennio ha limitato la gestione del suo patrimonio, Britney Spears ha riacquistato il controllo delle proprie finanze. Oggi la popstar possiede un patrimonio rilevante costruito durante una carriera che ha attraversato più di venticinque anni di musica, tournée e accordi commerciali. Nonostante negli ultimi tempi non abbia pubblicato nuovi album né intrapreso tour internazionali, le entrate accumulate negli anni e alcune operazioni finanziarie recenti continuano a garantire alla cantante una notevole solidità economica. Secondo le stime più recenti pubblicate da Forbes, il patrimonio di Britney Spears sarebbe oggi intorno ai 150 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Britney Spears patrimonio, quanto vale e come guadagna senza lavorare più da anni

Britney Spears: il padre non è più il gestore del suo patrimonioJamie Spears non sarà più il tutore legale della figlia, Britney Spears. A quanto pare l’uomo avrebbe dei problemi di salute e per questo motivo non potrà più gestire il patrimonio della popstar e non ... 105.net

Britney Spears è libera, il padre rinuncia alla tutela della cantante: così 13 anni fa iniziò l'incubo tra droghe e ricoveriBritney Spears è libera. Jamie Spears, il padre che per 13 anni è stato supervisore della vita e delle finanze della figlia (un patrimonio di circa 60 milioni di dollari), ha depositato un'istanza con ... ilmessaggero.it