Britney Spears, cantante e icona pop, continua a vivere momenti difficili, tra problemi familiari e matrimoni finiti. La sua vita privata ha attirato l’attenzione dei media negli ultimi anni, con confronti pubblici e decisioni legali che l’hanno coinvolta direttamente. A 44 anni, la sua storia resta sotto gli occhi di tutti, con i riflettori puntati su ogni passo che compie.

Roma, 13 aprile 2026 – Più grandi sono, più rumore fanno quando cadono. E così quando è Britney Spears (44 anni) a cadere, tutto il mondo si gira a guardare. Questa volta perché, dopo l’arresto in California del 4 marzo per guida in stato di ebrezza – un mix di alcol e sostanze stupefacenti –, è entrata in un centro di riabilitazione. Volontariamente, secondo quanto riferito dal suo entourage. Meno di un lustro fa, nel novembre 2021, milioni di fan esultavano al grido di “Britney è libera”. Si chiudeva il contenzioso legale con il padre Jamie Spears, che per 13 anni aveva controllato aspetti personali ed economici della sua vita. Ma Spears non è mai uscita davvero dal circuito mediatico che l’ha resa – anche per meriti – una delle figure più esposte del pop mondiale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Britney Spears è ancora prigioniera dei suoi demoni. Dalla faida col padre ai matrimoni falliti: il destino maledetto di un’icona pop

Britney Spears ritorna sui social dopo l’arresto: il video col figlio fa impazzire i socialDopo settimane di silenzio, Britney Spears è tornata a farsi vedere sui social con un messaggio che ha subito attirato l’attenzione dei fan.

Britney Spears arrestata, la cantante beccata a guidare ubriaca: la notte in cella e l’udienza col giudiceLa popstar Britney Spears è finita in manette mercoledì sera nella contea di Ventura, in California, con l’accusa di guida in stato di ebbrezza.

Argomenti più discussi: Britney Spears è entrata in riabilitazione per abuso di sostanze. La famiglia: Si è resa conto che ha toccato il fondo; Britney Spears e Madonna di nuovo insieme? Il rumor che scuote il mondo del pop; Britney Spears in clinica per disintossicarsi da alcol e droghe: Ha toccato il fondo.

Britney Spears torna in rehab per abuso di alcol e farmaci #BritneySpears x.com

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