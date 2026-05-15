Il caregiver e l’assistenza al paziente ecologico se ne parla in un incontro al Salone della Fondazione

Lunedì 18 maggio alle ore 17, nel salone d’onore della Fondazione di Piacenza e Vigevano, si terrà un evento dedicato al tema dell’assistenza al paziente oncologico e al ruolo del caregiver. Durante l’incontro verrà presentato un nuovo manuale intitolato “Aspetti pratici dell’assistenza al paziente oncologico”, pensato per offrire indicazioni concrete su come assistere chi affronta una malattia grave. La presentazione coinvolgerà rappresentanti del settore e cittadini interessati a conoscere meglio questa materia.

Lunedì 18 maggio alle ore 17, al salone d’onore della Fondazione di Piacenza e Vigevano, verrà presentato alla cittadinanza il manuale del caregiver, “Aspetti pratici dell’assistenza al paziente oncologico”.Il caregiver in inglese è colui o colei che si prende cura di.. «In Italia – si legge nel. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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