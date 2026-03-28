Il Consiglio dei ministri impugna la legge sui ristori per i danni del ciclone Harry

Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge regionale che assegna fondi per l’emergenza causata dal ciclone Harry. La decisione arriva dopo che in Sicilia è stato respinto in modo massiccio un progetto di riforma della giustizia. La regione aveva stanziato risorse per le popolazioni colpite dal maltempo, ma il governo ha contestato questa disposizione, mettendo in discussione la legittimità della misura.

“Dopo il sonoro schiaffone con cui in massa i siciliani hanno detto No alla riforma della Giustizia salva-casta, ieri in Cdm il governo ha pensato bene di punire le popolazioni duramente colpite dal ciclone Harry, impugnando lo stanziamento dei fondi per l’emergenza disposto dalla Regione Siciliana. Un atto gravissimo che dimostra quanto le reali emergenze dei cittadini siano importanti per Meloni quando si spengono i riflettori sulle urne, soprattutto se l’esito non è quello auspicato”. Lo afferma la senatrice siciliana del M5S Dolores Bevilacqua. “Altro elemento di enorme gravità - dichiara Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del M5S... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Il Consiglio dei ministri impugna la legge sui ristori per i danni del ciclone Harry Articoli correlati Leggi anche: Ciclone Harry, al Sud salgono tensione e incertezze, ma il decreto sui ristori non approda in Consiglio dei ministri Affitti brevi, il Consiglio dei Ministri impugna la legge dell’Emilia-RomagnaBologna, 11 febbraio 2026 – La legge sugli affitti brevi, la Regione Emilia-Romagna l’aveva adottata il 17 dicembre, dopo 48 ore di dibattiti. Contenuti utili per approfondire Il Consiglio dei ministri impugna la... Temi più discussi: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 165; Consiglio dei Ministri n. 166; Caro carburanti, ecco cosa ha deciso il Consiglio dei ministri; Firmato protocollo tra Ministro per le disabilità e Notariato. Consiglio dei ministri alle 17, il governo si riunisce mentre crescono le tensioni nella maggioranzaOggi pomeriggio alle 17 è convocato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri, un passaggio che sulla carta ha il profilo di una riunione ordinaria ma che, ... thesocialpost.it Ciclone Harry, il Consiglio dei Ministri impugna la legge dell'Ars che stanziava gli aiutiDa Roma tagli ai fondi per Niscemi. IL Consiglio dei ministri ha impugnato la legge approvata a fine gennaio dall’ARS, che stanziava quasi 41 milioni di euro per gli interventi urgenti necessari a fro ... rainews.it Dopo che in Consiglio comunale a Milano è stato omaggiato in aula Umberto Bossi con un minuto di silenzio, si è alzato in piedi quest’uomo qui, Michele Albiani, consigliere comunale del Pd, e ha detto in poche, precise, coraggiose, parole tutto quello che an - facebook.com facebook Ti consiglio un lavoro x.com