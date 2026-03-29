Ciclone Harry in Sicilia stop del Cdm ai ristori | la Regione rassicura | Tutto risolto

Il governo nazionale ha deciso di fermare temporaneamente i ristori destinati alle zone colpite dal ciclone Harry in Sicilia. La Regione ha affermato che si tratta di un problema tecnico e che la questione sarà risolta a breve dal governo guidato dalla stessa amministrazione Meloni. La decisione ha suscitato reazioni tra le autorità locali, che hanno assicurato che la situazione è sotto controllo.

Tutto da rifare, anzi no, perché il nodo, sollevato dal governo nazionale, secondo l’amministrazione regionale è solo tecnico e verrà sciolto a breve dallo stesso esecutivo Meloni. In estrema sintesi, è la storia di un allarme che, rassicurano da Palazzo d’Orleans, sarebbe totalmente rientrato, legato a un errore contenuto nella legge regionale approvata con massima urgenza lo scorso 30 gennaio: la misura che destina circa 41 milioni alle imprese siciliane colpite dal ciclone Harry, impugnata venerdì scorso dal Consiglio dei ministri su input del ministero del Lavoro, «in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di previdenza sociale e tutela della concorrenza» violano la Costituzione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ciclone Harry in Sicilia, stop del Cdm ai ristori: la Regione rassicura: «Tutto risolto» Articoli correlati Ciclone Harry, la Regione apre ai ristori per le imprese agricoleL’assessorato regionale dell’Agricoltura ha pubblicato un avviso per consentire alle imprese agricole siciliane colpite dal ciclone “Harry” di... Maltempo, il Consiglio dei ministri impugna la legge sui ristori: stop ai 40,8 milioni per il ciclone HarryLa decisione del Governo riguarda la norma approvata dall’Ars per le imprese colpite lungo la costa jonica. Ciclone Harry in Sicilia, Sardegna e Calabria: perché è stato così forte e le sue conseguenze Tutto quello che riguarda Ciclone Harry Temi più discussi: DDG n.810 del 23.3.2026 - Avviso pubblico - Contributi straordinari Ciclone Harry proroga istanze.; Ciclone Harry, il Consiglio dei ministri impugna la legge che prevede oltre 40 milioni di ristori; Ciclone Harry, il Consiglio dei Ministri impugna la legge sui ristori. Schifani: Pronta una deroga; Maltempo, il Consiglio dei ministri impugna la legge sui ristori: stop ai 40,8 milioni per il ciclone Harry. Ciclone Harry in Sicilia, stop del Cdm ai ristori: la Regione rassicura: «Tutto risolto»Giornata di polemiche dopo la decisione del Consiglio dei ministri di impugnare una legge che disciplina il Durc. Palazzo d’Orleans: «Problema tecnico, verrà sistemato con decreto» ... gazzettadelsud.it Contributi straordinari per il ciclone Harry, prorogate le domande per le aziende danneggiate in Sicilia: come fare richiesta e scadenzeSe la tua azienda si trova in Sicilia e ha subito danni a causa del ciclone Harry dello scorso gennaio, puoi accedere ai contributi straordinari previsti dalla Regione ... greenme.it Salvini ma con quale coraggio ti presenti in Sicilia a Messina dopo che ieri al Consiglio dei Ministri, insieme alla Meloni, avete bocciato la norma siciliana sugli aiuti legati al ciclone Harry Ti ricordi della Sicilia solo per scippare fondi. Ridacci gli aiuti legati al c - facebook.com facebook