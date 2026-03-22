Ieri in Campania | epatite A la Regione rafforza la linea dura con vaccini gratis e controlli più severi

Ieri in Campania si sono registrati nuovi casi di epatite A, portando le autorità sanitarie a rafforzare le misure di prevenzione. La Regione ha deciso di offrire vaccini gratuiti e ha intensificato i controlli nelle strutture pubbliche e private per contenere la diffusione del virus. Le autorità hanno comunicato che le campagne di sensibilizzazione continueranno per informare la popolazione sui rischi e le precauzioni da adottare.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 21 marzo 2026. Avellino – Nessuna emergenza in provincia di Avellino per l’epatite A (HAV) e, proprio in ragione del quadro epidemiologico attuale, l’Asl non ha ritenuto necessario richiedere ai Comuni l’adozione di alcun provvedimento straordinario, limitandosi a fornire indicazioni informative finalizzate al contenimento del rischio attraverso l’adozione di comportamenti corretti per prevenire una possibile diffusione del contagio: la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata, senza elementi che rendano necessarie ulteriori misure. (LEGGI QUI) Benevento – “Piango un amico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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