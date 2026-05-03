L' Arezzo in serie B e il pagellone amaranto ma anche i 600 candidati alle prossime elezioni | ecco tutti i dossier della settimana

Questa settimana ad Arezzo si sono affrontate diverse tematiche. La squadra locale è passata in serie B, mentre sono stati pubblicati i voti dei giocatori amaranto. Nel frattempo, si stanno raccogliendo le candidature per le prossime elezioni, con oltre 600 persone candidate. Questi sono alcuni tra i principali episodi che hanno caratterizzato la vita della città e della provincia negli ultimi giorni.

Dentro la notizia, per capire cosa succede ad Arezzo e nella sua provincia, conoscere i fenomeni e approfondire fatti e vicende che lasciano il segno nella vita cittadina e non solo. Con i suoi dossier Arezzo Notizie si propone di offrire un'informazione completa e dettagliata. La grande notizia.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate La settimana più amaranto dell'anno: l'Arezzo a una partita dalla serie BPINETO AMARANTO – Preso per mano da un monumentale Ionita, l’Arezzo ha vinto a Pineto con punteggio largo, portandosi a 90 minuti dalla serie B. Votate al referendum pensando alle prossime generazioni, non alle prossime elezioniNon sono né stupito, né stranito dal fatto che molti sinceri garantisti, pur favorevoli in via di principio alla separazione delle carriere dei... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'Arezzo torna in B, si salva la Samb. Atalanta ai playoff, Foggia retrocesso. Tutti i verdetti; L'Arezzo torna in Serie B: battuta anche la Torres, amaranto promossi all'ultima giornata; L'Arezzo torna in Serie B dopo 19 anni: l'ultima volta c'erano la Juve e Conte in panchina; L'Arezzo torna in B dopo 19 anni: la festa promozione in città. VIDEO. È festa promozione al Comunale: dopo 19 anni l'Arezzo torna in serie BÈ la domenica che gli aretini attendono da due decenni. Al Comunale la squadra di mister Cristian Bucchi scendono in campo per il match che può valere la quinta promozione in serie B nella storia del ... arezzonotizie.it Niente festa post partita allo stadio per celebrare l'Arezzo in serie B: i perché della questuraL'evento è stato prima annunciato dalla società e poi annullato. Oggi, in una nota stampa, è la questura aretina a spiegare come l'iniziativa, prevista ad ingresso gratuito e aperto a tutti, non avreb ... arezzonotizie.it Supercoppa, Arezzo-Vicenza termina 2-5: il 9 maggio sarà Benevento-Arezzo - facebook.com facebook La lezione a Rondine, la corsa in Valdichiana e l'incidente. Arezzo ricorda Zanardi: "Se ne va un campione vero" x.com