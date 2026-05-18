I 5 ingredienti proibiti da evitare per vivere meglio di Matteo Bassetti dai coloranti agli oli di palma
Un medico noto per le sue opinioni sulla salute ha individuato cinque ingredienti presenti nei cibi ultra-processati da evitare per migliorare il benessere. Tra questi ci sono coloranti e oli di palma, che vengono indicati come elementi da limitare nella dieta quotidiana. La sua analisi si basa su studi riguardanti gli effetti di questi composti sulla salute e sulla qualità dei cibi consumati frequentemente. La lista si rivolge a chi desidera ridurre l’assunzione di determinati additivi e ingredienti artificiali.
Matteo Bassetti lancia l’allarme sui cibi ultra-processati e indica cinque ingredienti da limitare: coloranti artificiali, nitrati e nitriti, emulsionanti, oli di palma interesterificati e sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio. L’esperto avverte sui rischi per intestino, metabolismo e salute cardiovascolare. L’allarme di Matteo Bassetti Gli alimenti ultra-processati sono sempre più presenti sulle tavole di milioni di persone e, secondo gli esperti, il loro consumo eccessivo potrebbe avere conseguenze importanti sulla salute. A rilanciare il tema è stato il virologo Matteo Bassetti attraverso un post pubblicato sui social, nel quale ha evidenziato cinque ingredienti considerati particolarmente problematici nei prodotti industriali di largo consumo. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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