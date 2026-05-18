Un medico noto per le sue opinioni sulla salute ha individuato cinque ingredienti presenti nei cibi ultra-processati da evitare per migliorare il benessere. Tra questi ci sono coloranti e oli di palma, che vengono indicati come elementi da limitare nella dieta quotidiana. La sua analisi si basa su studi riguardanti gli effetti di questi composti sulla salute e sulla qualità dei cibi consumati frequentemente. La lista si rivolge a chi desidera ridurre l’assunzione di determinati additivi e ingredienti artificiali.

Matteo Bassetti lancia l’allarme sui cibi ultra-processati e indica cinque ingredienti da limitare: coloranti artificiali, nitrati e nitriti, emulsionanti, oli di palma interesterificati e sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio. L’esperto avverte sui rischi per intestino, metabolismo e salute cardiovascolare. L’allarme di Matteo Bassetti Gli alimenti ultra-processati sono sempre più presenti sulle tavole di milioni di persone e, secondo gli esperti, il loro consumo eccessivo potrebbe avere conseguenze importanti sulla salute. A rilanciare il tema è stato il virologo Matteo Bassetti attraverso un post pubblicato sui social, nel quale ha evidenziato cinque ingredienti considerati particolarmente problematici nei prodotti industriali di largo consumo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - I "5 ingredienti proibiti" da evitare "per vivere meglio" di Matteo Bassetti, dai coloranti agli oli di palma

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